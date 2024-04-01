Автоэксперт посоветовал следить за среднесуточной температурой при смене шин

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT рассказал, как выбрать летние шины.

Специалист отметил, что главным критерием выбора должно быть соотношение цены и качества.

«Сейчас огромный выбор. У нас нет проблем с шинами. В первую очередь самыми ходовыми: диаметром от 13 до 18 и даже до 19 дюймов. Всё это делается в России», — рассказал Кадаков.

Также специалист посоветовал обращать внимание на срок изготовления шин.

«На каждой шине есть такой овал с указанием даты производства. Четыре цифры. Первые две цифры — это неделя, вторые две цифры — это год. Соответственно, покупать нужно шины, которым не больше двух-трёх лет. Потому что шины могут храниться неправильно, шины постепенно стареют. И, наверное, никому не хочется ездить на старых покрышках, отдав деньги за них как за новые», — объяснил Кадаков.

Говоря о параметрах, на которые водителям-новичкам стоит обращать внимание при выборе времени смены шин, собеседник RT посоветовал ориентироваться на среднесуточную температуру.

«Если нам долгосрочный прогноз на апрель не готовит каких-то сюрпризов, то уже в Центральном регионе можно «переобуваться». Но в других регионах надо смотреть на реальную ситуацию по погоде», — заключил специалист.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что компаниям нужно проводить инструктаж по соблюдению ПДД для курьеров.