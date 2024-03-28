Автоэксперт: компаниям нужно проводить инструктаж по соблюдению ПДД для курьеров

Автоэксперт Игорь Моржаретто, комментируя в беседе с RT информацию о том, что в Москве на велосипедах курьеров могут появиться номера, отметил, что компании, нанимающие таких сотрудников, должны проводить с ними инструктаж по соблюдению правил дорожного движения.

Специалист согласился, что транспорт курьеров необходимо оснастить номерными знаками.

«Это нормальная инициатива. На сегодняшний день уже есть у многих номерные знаки. Не у всех компаний, но у части есть, насколько я знаю. Может, достаточно какой-то симки, которая подключалась бы к системе геопозиционирования, и можно было бы всегда определить, где конкретно какой (курьер. — RT) был», — сказал Моржаретто.

Он также добавил, что нанимателям необходимо проводить инструктаж по соблюдению ПДД для своих работников.

«Всё-таки какой-то курс молодого бойца нужен. Потому что часто они (курьеры. — RT) вообще не представляют, где можно ездить, а где — нельзя», — заключил собеседник RT.

Ранее, ТАСС со ссылкой на руководителя проектов новой мобильности Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Полину Стасюк сообщил, что номерные знаки на курьерских велосипедах позволят выявлять нарушения в автоматическом режиме.

По её словам, они должны появиться в ближайшее время.