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В Подмосковье открывается сезон проката электросамокатов

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В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области заявили об открытии сезона электросамокатов.
В Подмосковье открывается сезон проката электросамокатов
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как отметили в ведомстве, кикшеринг уже доступен в 33 городских округах.

В министерстве призвали отказаться от пользования электросамокатами в плохую погоду, а также соблюдать правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).

В 2023 году в Правила дорожного движения внесли поправки, которые касаются новой категории транспортных средств — СИМ, куда входят и самокаты.

Ранее в Дептрансе Москвы заявили об открытии сезона проката велосипедов и электросамокатов.

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