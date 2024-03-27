В Подмосковье открывается сезон проката электросамокатов

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области заявили об открытии сезона электросамокатов.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как отметили в ведомстве, кикшеринг уже доступен в 33 городских округах.

В министерстве призвали отказаться от пользования электросамокатами в плохую погоду, а также соблюдать правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).

В 2023 году в Правила дорожного движения внесли поправки, которые касаются новой категории транспортных средств — СИМ, куда входят и самокаты.

Ранее в Дептрансе Москвы заявили об открытии сезона проката велосипедов и электросамокатов.