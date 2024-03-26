В Москве открыли сезон проката велосипедов и электросамокатов

В Дептрансе Москвы заявили об открытии сезона проката велосипедов и электросамокатов.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В настоящее время в Москве работает более 780 станций проката средств индивидуальной мобильности (СИМ), оборудовано 14 тыс. муниципальных велопарковок.

«В новом сезоне проката мы продолжим повышать безопасность поездок. Вместе с ЦОДД и ГАИ будем анализировать работу сервисов по камерам, а операторы аренды введут в своих приложениях тестирование на знание ПДД, распознавание по лицу и рейтинг пользователя», — заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Наиболее популярны у горожан электровелосипеды версии 2.0. Пользователи проехали на них более 2 млн км.

На арендованных самокатах за шесть лет работы совершили 102 млн поездок.

Ранее сообщалось, что на улицах Москвы появятся новые указатели в сети пешеходной навигации.