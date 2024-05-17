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В ЯНАО построят новые объекты обращения с отходами

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Российский экологический оператор проинвестирует строительство в Ямало-Ненецком автономном округе новой инфраструктуры обращения с отходами.
В ЯНАО построят новые объекты обращения с отходами
  • РИА Новости

Об этом сообщает 360.ru.

«В 2025 году в регионе планируется закрытие всех старых полигонов. К этому моменту в ЯНАО будут созданы объекты обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), которые позволят региону обеспечить достижение показателей федерального проекта по 100% обработке ТКО и снижению захоронения на полигонах в два раза», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Три новых мусоросортировочных комплекса в Новом Уренгое, Салехарде и Муравленко позволят обрабатывать 203 тыс. т отходов в год, утилизировать — 71 тыс. т, размещать — 151 тыс. т.

Как в свою очередь отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, процесс по обращению с отходами в Арктике имеет свою специфику.

«Совместно с партнёром — Российским экологическим оператором — мы добьёмся того, что в городах и посёлках с хорошей транспортной доступностью доведём решение этих проблем до нормативов, которые ставит перед регионами федеральный центр», — сказал Артюхов.

Ранее сообщалось, что в Череповце Вологодской области запустили вторую линию мусоросортировочного комплекса (МСК) мощностью 50 тыс. т.

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