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В Череповце запустили вторую линию мусоросортировочного комплекса

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В Череповце Вологодской области запустили вторую линию мусоросортировочного комплекса (МСК) мощностью 50 тыс. т.
В Череповце запустили вторую линию мусоросортировочного комплекса
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Пуск в эксплуатацию второй линии, оснащённой отечественным оборудованием, позволит сортировать все ТКО, образующиеся на территории города Череповца, и улучшить экологическую обстановку в регионе», — заявил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Он также отметил, что инвестиции в проект составили порядка 75 млн рублей.

Ввёл линию в эксплуатацию региональный оператор по обращению с ТКО на территории западной зоны Вологодской области — ООО «Чистый след».

Ранее сообщалось, что РЭО планирует начать в конце 2024 года в Ростовской области строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 300 тыс. т.

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