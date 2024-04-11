В Череповце запустили вторую линию мусоросортировочного комплекса
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Пуск в эксплуатацию второй линии, оснащённой отечественным оборудованием, позволит сортировать все ТКО, образующиеся на территории города Череповца, и улучшить экологическую обстановку в регионе», — заявил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
Он также отметил, что инвестиции в проект составили порядка 75 млн рублей.
Ввёл линию в эксплуатацию региональный оператор по обращению с ТКО на территории западной зоны Вологодской области — ООО «Чистый след».
Ранее сообщалось, что РЭО планирует начать в конце 2024 года в Ростовской области строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 300 тыс. т.