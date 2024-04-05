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В Ростовской области построят мусоросортировочный комплекс

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Российский экологический оператор (РЭО) планирует начать в конце 2024 года в Ростовской области строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 300 тыс. т.
В Ростовской области построят мусоросортировочный комплекс
  • Gettyimages.ru
  • © Makiko Tanigawa

Об этом сообщает телеканал «360».

«Он также будет включать в себя объект компостирования и современный полигон. Земельный участок для строительства уже подобран, проектно-сметная документация разработана, положительные заключения Главгосэкспертизы и государственной экологической экспертизы получены», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Он также отметил, что РЭО может профинансировать проект на 2,6 млрд рублей при сумме капитальных затрат в размере 3 млрд рублей.

Срок ввода мусоросортировочного комплекса — 2026 год, участка компостирования — конец 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Кигинском районе Башкирии построили новый мусоросортировочный комплекс (МСК).

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