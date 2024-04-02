В Башкирии построили новый мусоросортировочный комплекс

В Кигинском районе Башкирии построили новый мусоросортировочный комплекс (МСК), заявили в Российском экологическом операторе (РЭО).

Об этом сообщает телеканал «360».

Комплекс позволит в год компостировать 20 тыс. т твёрдых коммунальных отходов (ТКО), производить 10 тыс. т альтернативного топлива, а также захоранивать 30 тыс. т отходов, непригодных для дальнейшей утилизации.

«На МСК планируется направлять потоки ТКО из четырёх муниципальных районов республики (Мечетлинского, Салаватского, Кигинского и Белокатайского), а в дальнейшем и из Дуванского района. Таким образом, с вводом в эксплуатацию указанных объектов ожидается улучшение экологической обстановки на территории с населением порядка 110 тыс. жителей», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Ранее сообщалось, что в Белогорском районе Республики Крым построят предприятие по обращению с ТКО.