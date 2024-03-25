В Крыму построят предприятие по обращению с отходами
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на гендиректора РЭО Дениса Буцаева.
«Его мощность составит 600 тыс. т ТКО в год. Это единственный и покрывающий все потребности региона объект размещения. В контексте десятилетия «крымской весны» создание этого объекта станет завершением создания комплексной системы обращения с ТКО в Крыму и обеспечит достижение регионом всех показателей, установленных указом президента № 474, уже в 2025 году», — заявил Буцаев.
Строительство объекта начнётся после получения заключения государственной экологической экспертизы.
Сдача первой очереди полигона запланирована на конец 2024 года.
Ранее сообщалось, что РЭО вложит 1,3 млрд рублей в челябинский проект по производству ПЭТ-хлопьев.