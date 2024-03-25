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В Крыму построят предприятие по обращению с отходами

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В Белогорском районе Республики Крым построят предприятие по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Российский экологический оператор (РЭО) вложит в возведение объекта 1,215 млрд рублей.
В Крыму построят предприятие по обращению с отходами
  • Gettyimages.ru
  • © Hajohoos

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на гендиректора РЭО Дениса Буцаева.

«Его мощность составит 600 тыс. т ТКО в год. Это единственный и покрывающий все потребности региона объект размещения. В контексте десятилетия «крымской весны» создание этого объекта станет завершением создания комплексной системы обращения с ТКО в Крыму и обеспечит достижение регионом всех показателей, установленных указом президента № 474, уже в 2025 году», — заявил Буцаев.

Строительство объекта начнётся после получения заключения государственной экологической экспертизы.

Сдача первой очереди полигона запланирована на конец 2024 года.

Ранее сообщалось, что РЭО вложит 1,3 млрд рублей в челябинский проект по производству ПЭТ-хлопьев.

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