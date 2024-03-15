РЭО вложит 1,3 млрд рублей в челябинский проект по производству ПЭТ-хлопьев
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Об этом сообщает телеканал «360».
Проект реализует резидент экопромышленного парка — ООО «Сансара».
«Напомню, что экопромышленные парки будут построены в каждом федеральном округе России и позволят выстроить экономику замкнутого цикла, главным принципом которой является вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья при производстве промышленной продукции вместо направления их на полигон», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Он также отметил, что финансирование проекта будет осуществляться за счёт выпуска облигаций.
Налоговые отчисления в первые десять лет эксплуатации оцениваются в сумму около 600 млн рублей.
Ранее Денис Буцаев рассказал о поставках в новые регионы спецтехники и контейнеров для твёрдых коммунальных отходов (ТКО).