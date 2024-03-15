РЭО вложит 1,3 млрд рублей в челябинский проект по производству ПЭТ-хлопьев

В производство ПЭТ-хлопьев на территории пилотного экопромышленного парка в Челябинской области Российский экологический оператор (РЭО) вложит 1,3 млрд рублей.

Об этом сообщает телеканал «360».

Проект реализует резидент экопромышленного парка — ООО «Сансара».

«Напомню, что экопромышленные парки будут построены в каждом федеральном округе России и позволят выстроить экономику замкнутого цикла, главным принципом которой является вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья при производстве промышленной продукции вместо направления их на полигон», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Он также отметил, что финансирование проекта будет осуществляться за счёт выпуска облигаций.

Налоговые отчисления в первые десять лет эксплуатации оцениваются в сумму около 600 млн рублей.

Ранее Денис Буцаев рассказал о поставках в новые регионы спецтехники и контейнеров для твёрдых коммунальных отходов (ТКО).