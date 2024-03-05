В новые регионы поступили спецтехника и контейнеры для ТКО

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рассказал о поставках в новые регионы спецтехники и контейнеров для твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

Об этом сообщает телеканал «360».

«Для новых регионов было закуплено 125 единиц специализированной техники и 8704 контейнера и бункера. Треть из них уже доехала до новых регионов. Для Донецкой Народной Республики закуплено 29 единиц спецтехники и 2247 контейнеров и бункеров, для Луганской Народной Республики — 32 и 2386 единиц, Запорожской области — 31 и 2228 единиц и Херсонской области — 33 и 1843 единицы», — заявил Буцаев.

Поставки специализированной техники и контейнеров в новые регионы осуществляются в рамках утверждённой правительством России программы социально-экономического развития (ПСЭР) ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что в Лямбирском районе Мордовии до конца 2024 года построят новый мусоросортировочный комплекс.