В Мордовии построят новый мусоросортировочный комплекс

В Лямбирском районе Мордовии до конца 2024 года построят новый мусоросортировочный комплекс.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Проект по созданию мусоросортировочного комплекса в Лямбирском районе Мордовии реализуется в рамках концессионного соглашения. Механизм государственно-частного партнёрства позволяет поддерживать региональные проекты. На создание данного объекта была выделена субсидия в размере 1,2 млрд рублей», — заявил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

По его словам, комплекс сможет принимать на обработку около 75% ТКО, образуемых в регионе.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае ввели новый мусоросортировочный комплекс.