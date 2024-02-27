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В Мордовии построят новый мусоросортировочный комплекс

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В Лямбирском районе Мордовии до конца 2024 года построят новый мусоросортировочный комплекс.
В Мордовии построят новый мусоросортировочный комплекс
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Проект по созданию мусоросортировочного комплекса в Лямбирском районе Мордовии реализуется в рамках концессионного соглашения. Механизм государственно-частного партнёрства позволяет поддерживать региональные проекты. На создание данного объекта была выделена субсидия в размере 1,2 млрд рублей», — заявил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

По его словам, комплекс сможет принимать на обработку около 75% ТКО, образуемых в регионе.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае ввели новый мусоросортировочный комплекс.

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