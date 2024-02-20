В Ставропольском крае ввели новый мусоросортировочный комплекс
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Новый объект ежегодно сможет принимать на обработку 149 тыс. т твёрдых коммунальных отходов (ТКО). При этом оборудование, установленное на объекте, преимущественно отечественное», — сказал Буцаев.
Средства в размере 113 млн рублей в проект вложил инвестор ООО «Эко-Сити».
Как в свою очередь добавил заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов, на мусоросортировочной станции уже ведутся приём и сортировка ТКО.
Ранее сообщалось, что в Якутии ввели в эксплуатацию новый полигон твёрдых коммунальных отходов. Предприятие сможет принимать 131,9 тыс. т ТКО в год.