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В Ставропольском крае ввели новый мусоросортировочный комплекс

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Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев заявил о введении в Ставропольском крае нового мусоросортировочного комплекса.
В Ставропольском крае ввели новый мусоросортировочный комплекс
  • Gettyimages.ru
  • © Makiko Tanigawa

Об этом сообщает телеканал «360».

«Новый объект ежегодно сможет принимать на обработку 149 тыс. т твёрдых коммунальных отходов (ТКО). При этом оборудование, установленное на объекте, преимущественно отечественное», — сказал Буцаев.

Средства в размере 113 млн рублей в проект вложил инвестор ООО «Эко-Сити».

Как в свою очередь добавил заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов, на мусоросортировочной станции уже ведутся приём и сортировка ТКО.

Ранее сообщалось, что в Якутии ввели в эксплуатацию новый полигон твёрдых коммунальных отходов. Предприятие сможет принимать 131,9 тыс. т ТКО в год.

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