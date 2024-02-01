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В Якутии ввели в эксплуатацию новый полигон ТКО

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В Якутии ввели в эксплуатацию новый полигон твёрдых коммунальных отходов. После оформления разрешительной документации предприятие сможет принимать 131,9 тыс. т ТКО в год.
В Якутии ввели в эксплуатацию новый полигон ТКО
  • Gettyimages.ru
  • © Ron Levine

Об этом сообщает телеканал «360».

«Полигон в Якутске стал крупнейшим в республике, его мощность составляет 131,9 тыс. т в год. Он спроектирован с учётом современных природоохранных требований и климатических особенностей региона», — заявил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

По его словам, в регионе строится комплексный объект мощностью обработки 150 тыс. т ТКО в год.

«Совершенствование инфраструктуры в регионах направлено на снижение захоронения отходов и формирование экономики замкнутого цикла на территории всей страны», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти открыли 538 площадок для сбора ТКО в 2023 году.

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