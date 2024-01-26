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В Ленобласти открыли 538 площадок для сбора ТКО в 2023 году

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В Ленинградской области за 2023 год открыли 538 площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в 71 поселении.
В Ленобласти открыли 538 площадок для сбора ТКО в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © bulentumut

На их создание из областного бюджета были выделены субсидии, сообщает Выборг ТВ со ссылкой на администрацию области.

«Меняется облик поселений, формируется новая культура обращения с отходами, меняется качество жизни ленинградцев», — прокомментировала председатель комитета Ленобласти по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.

По её словам, площадки — одна из важнейших составляющих «мусорной» реформы.

Ранее НСН сообщала, что в Москве наградили лауреатов экопремий по итогам двух конкурсов — в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.

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