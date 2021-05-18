NBC: «тикающая бомба» — всплеск популярности букмекерских контор в США принимает угрожающие масштабы

США переживают настоящий бум популярности букмекерских онлайн-сервисов, специализирующихся на спорте: став легальными в 21 штате незадолго до начала пандемии коронавируса, эти платформы после введения карантинных мер смогли привлечь огромные аудитории, сообщает NBC News. По данным канала, эксперты крайне обеспокоены — ведь пока доходы букмекеров и властей растут, организации, занимающиеся борьбой с игрозависимостью, по-прежнему страдают от недофинансирования — а тем временем, судя по ряду признаков, игрозависимых американцев становится всё больше.

«Со стороны казалось, что он — любимчик фортуны: только что стал отцом, женат на любимой женщине, работает в компании из списка Fortune 500. Но к нынешнему марту этот 29-летний житель штата Род-Айленд скатился на самое дно, — пишет сайт NBC News. — Он годами спускал деньги на спортивные ставки, но пандемия коронавируса вывела проблему на новый уровень: оказавшись взаперти дома перед монитором своего компьютера, мужчина стал хандрить, из-за чего начал ставить больше. А затем ещё больше. И ещё». Он просадил пенсионные накопления и взял четыре ссуды под большой процент, но продолжал играть даже тогда, когда признался во всём жене и пообещал прекратить — и в итоге проиграл около $200 тыс. «Мне так стыдно, — поведал лудоман корреспонденту NBC, попросив не разглашать его имя, чтобы о его пагубном пристрастии не узнали на работе. — Я плачу по ночам. Ни дочке, ни жене в глаза не могу взглянуть».

У бед жителя Род-Айленда есть вполне конкретные причины — ведь США в данный момент переживают небывалый рост объёма легального игорного бизнеса, констатирует журналист NBC. Как отмечает автор, сектор спортивных ставок стал расти после того, как Верховный суд страны в 2018 году разрешил легализовать этот вид предпринимательства, который ранее был вне закона везде кроме Невады, всем штатам. В 2020 году спортивные букмекерские конторы стали легальными в пяти штатах и округе Колумбия, в результате чего общее количество легализовавших их регионов достигло 21 — а вместе с тем ударившая по стране пандемия коронавируса, загнавшая многих граждан в свои жилища, спровоцировала резкий скачок спроса на услуги игорных онлайн платформ, подчёркивает корреспондент NBC.

Букмекерские конторы, специализирующиеся на спорте — например, FanDuel и DraftKings, — теперь стали просто «вездесущими»: они спонсируют масштабные спортивные мероприятия и активно рекламируют себя по телевидению и в соцсетях, продолжает журналист. Многие из таких компаний предусматривают специальные меры, призванные помочь зависимым от игры людям — так, например, пользователям позволяют устанавливать лимиты по тратам, а также блокировать свои аккаунты на определённый период времени; кроме того, сектор весьма «зарегулирован» — специальные надзорные ведомства внимательно следят за конторами и за такие проступки, как организация неразрешённых игр или активация аккаунтов пользователей, принявших решение о «самоблокировке», наказывают их штрафами и другими мерами взыскания, рассказывает автор. И тем не менее некоторые эксперты выражают опасения по поводу того, что в индустрии нет достаточно надёжных барьеров для защиты игрозависимых, которые нередко кончают жизнь самоубийством, а также для противодействия противозаконным операциям — в частности, отмыванию денег, подчёркивает корреспондент NBC. Сверх того, американские общественники, занимающиеся проблемами лудомании, предупреждают, что онлайн-платформы, конкурируя друг с другом, могут пренебрегать соблюдением норм в случае, если это вредит доходам, пишет он.

«Это тикающая бомба, — охарактеризовал ситуацию в интервью NBC исполнительный директор общественной организации «Национальный совет по зависимости от азартных игр» Кит Уайт. — Действовать нужно прямо сейчас, но проблеме почти невозможно дать количественную оценку». По словам Уайта, операторы букмекерских контор «обладают огромными объёмами информации и огромной властью», но при этом на них почти не накладывают серьёзных обязательств в плане решений, несмотря на то что речь зачастую идёт о миллионных суммах и вопросах жизни и смерти.

Озабоченность общественников, по всей видимости, отнюдь не напрасна — по крайней мере, об этом свидетельствует недавний случай в онлайн-конторе DraftKings, о котором стало известно из внутренней переписки сотрудников компании, полученной NBC. В декабре прошлого года мужчина из штата Нью-Джерси превысил свой месячный лимит по депозиту, но захотел продолжить играть; при этом игроком он был далеко не среднестатистическим — с января он успел сделать ставок на общую сумму $1,9 млн, играя главным образом в блэк-джек. Все запросы о повышении лимита в DraftKings проходят через специальную команду, которая осуществляет надзор за состоянием счетов игроков, — и когда запрос жителя Нью-Джерси попал к одному из менеджеров компании, она заметила «тревожные звонки»: внимательно изучив всю бухгалтерию, она обнаружила, что игрок ранее делал крупные и неотслеживаемые взносы наличными на свои банковские счета, а к тому же текущий баланс у него оказался «опасно» низким, поскольку он выплачивал долги по кредитным картам, параллельно играя в азартные игры на онлайн-платформах. В итоге менеджер отказалась удовлетворить запрос мужчины, а начальству сообщила, что подозревает его в отмывании денег; также она отметила, что аккаунт игрока уже дважды временно блокировали из-за того, что он в своих комментариях дал понять, что страдает зависимостью. Между тем, уже на следующий день непосредственный руководитель менеджера заявил ей, что её решение отменило вышестоящее начальство, которое решило повысить игроку лимит на $22 тыс., говорится в материале NBC.

Как поведал каналу на условиях анонимности бывший сотрудник DraftKings, который ранее сообщил властям штата о вышеописанном инциденте и целом ряде других проблем, начальство компании всё чаще закрывает глаза на потенциальные случаи отмывания денег и отменяет блокировки аккаунтов пользователей, которым закрывают допуск к ставкам из-за подозрений в зависимости. «В последние полгода моего пребывания в компании они стали совсем агрессивно себя вести по отношению к нам, заявляя, что мы слишком цепляемся к клиентам», — цитирует сотрудника NBC. В руководстве конторы корреспондентам канала заявили, что относятся к нормативным требованиям со всей серьёзностью, и обеспечивают их соблюдение при помощи многоуровневой системы, включающей множество проверок; впрочем, конкретный эпизод в Нью-Джерси представители компании подробно комментировать не стали.

По данным NBC, букмекерские конторы, специализирующиеся на ставках, в 2020 году получили рекордную прибыль в размере $1,5 млрд — то есть их доходы за год выросли на 69%, — а в первом квартале 2021-го их заработки подскочили сразу на 270% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. От общего тренда не отстала и контора DraftKings, прибыль которой по итогам 2020 года составила $644 млн против $432 млн в 2019-м. Процветают и онлайн-казино, которые с недавних пор стали легальными в шести американских штатах: в первом квартале 2021-го они заработали в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем, пока власти легализовавших игорный бизнес штатов радуются непомерным налоговым поступлениям, общественные организации, занимающиеся борьбой с зависимостью от азартных игр, как и прежде, страдают от недофинансирования, отмечает корреспондент американского канала.

Так, например, Делавэр, который является одним из лидеров по числу лудоманов на душу населения внутри США, вошёл в число штатов, легализовавших азартные игры, но при этом не выделивших никаких дополнительных средств на борьбу с игрозависимостью, говорится в материале канала. «То, что нам не нарастили финансирование в тот момент, когда возможностей играть в азартные игры стало так много, — это безумие какое-то», — заявил в интервью NBC директор Совета по проблемам игрозависимости штата Делавэр по развитию Джефф Вассерман. Вассерман знает об опасностях азартных игр не понаслышке — это пристрастие когда-то чуть не довело его до самоубийства, но ему удалось покончить с зависимостью благодаря помощи специалиста по лудомании, а также организации, где он ныне работает, которая оплатила ему сеансы. «Я даже представить не могу, что бы было, если бы я ещё играл и у меня всё это было под рукой, — признаётся Вассерман. — Я и так успешно поломал жизнь и себе, и своим близким, а я ведь играл в основном только в казино».

Вместе с тем, инсайдеры игорного бизнеса подчёркивают, что американцы играли и до масштабной легализации индустрии — но тогда они для этого посещали зарубежные сайты, надзор за которыми никто не ведёт, отмечается в материале NBC. Как заявил в беседе с корреспондентом канала старший вице-президент по стратегическим коммуникациям Американской ассоциации игорного бизнеса Кейси Кларк, благодаря созданию легального рынка появилась среда, в которой игрозависимым людям сложнее остаться незамеченными и проще получить помощь; в частности, букмекерские конторы, работающие в США, обязаны публиковать телефонные номера горячих линий для лудоманов, предоставлять клиентам возможность устанавливать для себя жёсткие лимиты по депозиту и ограничивать время игры, а также держать в штате специалистов, задача которых — вычислять игроков, которые ставят больше, чем могут себе позволить. «Сегодня на рынке, вне всяких сомнений, стало больше защитных механизмов, чем в нашей стране вообще когда-либо было, — добавил Кларк. — Да, число людей, делающих ставки на спорт, подросло, но теперь миллионы американцев, которые раньше могли играть только незаконным путём, перешли на рынок, где значительно больше прозрачности и бесспорно лучше работают превентивные меры».

Лудомании уделяют значительно меньше внимания по сравнению с другими видами зависимости — о ней редко говорят в школьных курсах, посвящённых алкоголю и наркотикам, а число центров, специализирующихся на помощи зависимым от азартных игр людям, можно пересчитать на пальцах одной руки, подчёркивает корреспондент NBC. По некоторым оценкам, лудоманией в серьёзной форме в США страдает примерно 1% от всего взрослого населения, или 2,5 млн человек, однако эксперты отмечают, что число игроманов сложно оценить точно, поскольку в отличие алкоголизма и наркомании она не оборачивается внешними физиологическими изменениями, и страдающие ею люди редко обращаются за помощью. «Лудомания — зависимость потаённая, — разъяснила журналисту NBC исполнительный директор Совета по игровой зависимости штата Нью-Джерси Нева Прайор. — Если человек спускает слишком много денег, он не будет от этого едва стоять на ногах, и «дороги» от уколов у него на руках не появятся».

Для подавляющего большинства людей азартные игры зависимостью не оборачиваются, однако рост популярности легальных букмекерских онлайн-сервисов породил опасения по поводу того, что лудомания распространится среди молодых людей, которые чаще становятся зависимыми, пишет корреспондент NBC. Хотя страдающие игроманией люди как правило обращаются на горячие линии очень поздно, после долгих лет безуспешной борьбы с зависимостью, как минимум в 10 штатах службы помощи лудоманам зафиксировали с января 2020 года резкий рост числа звонков от людей 20—30 лет, подчёркивает журналист. Сообщается также, что звонки становятся всё более «отчаянными» — а это, по мнению специалистов, говорит о том, что люди быстрее достигают «дна» и начинают задумываться о самоубийстве, пишет автор.

Как отмечается в материале NBC, многие люди, страдающие игрозависимостью, сообщили, что их пристрастие усугубилось именно из-за пандемии. Одним из них стал 22-летний Митч из Калифорнии — поступив в колледж, он стал делать небольшие ставки на бои UFC, но оказавшись в четырёх стенах после введения карантина, быстро открыл для себя мир онлайн-казино. Начав играть в блэк-джек, он уже не смог остановиться, и играл не переставая часами. С прошлого октября по нынешний март Митч проиграл около $3 тыс. — но в конечном счёте смог остановиться и вернуть себе контроль над собственной жизнью. «Блэк-джек и правда оставил в моей душе дыру, — цитирует его NBC. — Я не хотел вообще ничего, только играть. Я вообще себя не контролировал в плане игры, и так я понял, что у меня зависимость».

Одолеть лудоманию удалось и молодому отцу из Нью-Джерси, который работает в компании из списка Fortune 500: в прошлом марте мужчина наткнулся в интернете на ссылку на виртуальное собрание клуба «Анонимных игроманов» — и с тех пор почти каждый день посещает собрания организации. «Это невидимая зараза, — поведал он корреспонденту NBC, подчеркнув, что хотел бы, чтобы его история стала предостережением для остальных. — Я много лет ходил с улыбкой на лице, скрывая боль внутри. Если у тебя игрозависимость, на одной силе воли не выедешь — опустишься до таких тёмных глубин, которые ты и представить себе не мог. А чтобы это преодолеть, нужна поддержка от сообщества людей».