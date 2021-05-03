Одним «Великий Гэтсби», а другим «Гроздья гнева»: политолог рассказала CNBC, что от восстановления экономики США выиграют не все

Восстановление американской экономики после пандемии может вылиться в новые «ревущие двадцатые», ярко описанные в знаменитом «Великом Гэтсби», но для некоторых эта эпоха скорее будет напоминать другой классический американский роман — посвящённые Великой депрессии «Гроздья гнева», заявила в эфире CNBC американский политолог Тина Фордэм. По мнению эксперта, ущерб от пандемии для отдельных домохозяйств станет настолько серьёзным, что они будут восстанавливаться значительно медленнее, чем экономика в целом.

Хотя ожидаемый экономический бум после пандемии коронавируса в США некоторые публицисты уже сравнили с «ревущими двадцатыми», плоды восстановления экономики смогут вкусить далеко не все граждане страны, заявила в интервью CNBC глава отдела международных политтехнологий консалтинговой компании Avonhurst Тина Фордэм.



По словам Фордэм, тогда как некоторым возвращение экономики к росту принесёт большой успех, — как это было описано «Великом Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, — другие люди испытают скорее что-то в стиле знаменитого романа Джона Стейнбека «Гроздья гнева» об Америке времён Великой депрессии.



«Многим людям пандемия принесёт ущерб, но восстановиться они смогут не так быстро, как экономика в целом — так что да, будут «Гроздья гнева», — цитирует CNBC аналитика.



Как напоминает обозреватель канала, «ревущими» двадцатые годы XX века прозвали из-за того, что экономики многих стран после завершения Первой мировой войны и окончания пандемии испанского гриппа в это десятилетие начали быстрый рост.

В своём интервью Фордэм также обсудила об организованном Avonhurst исследовании VAX Populi, в рамках которого аналитики компании рассмотрели ключевые риски, стоящие перед 27 наиболее развитыми в экономическом плане странами, и оценили их устойчивость к последствиям пандемии.

«Согласно одной из наиболее важных гипотез, которые легли в основу VAX Populi в качестве его тезиса, стало предположение о том, что после пандемии нам следует готовиться к социально-экономическому похмелью, которое продлится от пяти до десяти лет — то есть, два избирательных цикла», — заявила политолог. Как подчеркнула Фордэм, истинность это гипотезы будет проверена уже очень скоро во время предстоящих местных выборов в Великобритании и Франции, которые покажут состояние находящихся у власти правительств в этих странах.



Наиболее крупным политическим событием ближайшего времени станут федеральные выборы в Германии, которые откроют «европейский избирательный суперцикл», отметила эксперт. По её мнению, если к власти в стране придут «зелёные» — а они как раз недавно опередили по рейтингу в соцопросах ХДС Ангелы Меркель, — то Германию ждут «серьёзные перемены».



Как отметила политолог, в 2022 году инвесторы будут отслеживать признаки «политического похмелья» по национальным выборам во Франции. По словам Фордэм, исследование VAX Populi показало, что президента страны Эммануэля Макрона ждёт на выборах серьёзные испытания, поскольку благодаря кризису позиции могут укрепить «ультраправые» силы.