NBC: пандемия обострила проблему безработицы среди женщин в США

Более 12 миллионов женщин в США потеряли работу за время пандемии, и около трети из них пока не смогли найти новую, сообщает NBC News. При этом в условиях постепенного восстановления экономики эксперты призывают к созданию равных возможностей на рынке труда для мужчин и женщин.

Эленор Фернандес потеряла работу в начале пандемии.

ЭЛЕНОР ФЕРНАНДЕС: Я работаю с 16 лет.

По её словам, та работа, которую она нашла, оплачивается недостаточно, чтобы Эленор могла содержать свою семью. Так что риск заразиться коронавирусом не оправдан.

ЭЛЕНОР ФЕРНАНДЕС: Мои здоровье и безопасность важнее, чем зарабатывание денег. Я хочу работать, правда хочу. Но в то же время я хочу быть здоровой ради своей семьи.

Более 12 миллионов женщин лишились работы во время пандемии. И более четырёх с половиной миллионов из них пока так и не нашли новую. 17 лет Кэти Дотч развивала свой магазин женской одежды в Нью-Йорке, однако COVID-19 всё изменил.

КЭТИ ДОТЧ: Люди перестали ходить по магазинам. Продажи резко упали.

Она всеми способами пыталась сохранить бизнес на плаву…

КЭТИ ДОТЧ: Мы хотим показать вам, что прислушиваемся к рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний.

…Но он пошёл ко дну. 64-летней Дотч пришлось принять непростое решение и навсегда закрыть свой магазин.

СТЕФАНИ РУЛ, корреспондент NBC News: Вы когда-нибудь прежде оказывались в подобной ситуации? Всегда ли вы работали?

КЭТИ ДОТЧ: Я всегда работала. Я всегда хотела быть самостоятельной и иметь собственные сбережения, быть независимой женщиной. Так что потерять всё это сложно не только с финансовой, но и с эмоциональной точки зрения.

Уровень безработицы среди женщин составляет 5,7 процентов, среди темнокожих женщин и женщин латиноамериканского происхождения он выше. Однако рост экономики может предоставить новые возможности, особенно женщинам.

СТЕФАНИ РУЛ: Мы не должны просто стремиться к тому, чтобы всё вернулось в норму?

ФАТИМА ГОСС ГРЕЙВС, президент и генеральный директор Национального центра юридической помощи женщинам: Мы совершенно точно не должны возвращаться к тому, что было прежде. То, что было прежде, не было нам полезно.

По отношению к каждому доллару, заработанному белым мужчиной, женщина зарабатывает 82 цента, темнокожая женщина — 63 цента, а латиноамериканка — 55 центов. Правозащитники настаивают на необходимости равной оплаты труда, расширения доступа к приемлемым по цене детским учреждениям, оплачиваемого отпуска по болезни и семейным обстоятельствам и профессиональной подготовки, ориентированной на женщин, в сфере инфраструктуры и технологий.

ФАТИМА ГОСС ГРЕЙВС: Женщины не заняты на некоторых из этих хороших работ, потому что им там не рады, это необходимо изменить.

По мере улучшения условий на рынке труда женщины надеются, что на сей раз речь идёт о более равных возможностях.

Стефани Рул, NBC News.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2021 года.