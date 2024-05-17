В Челябинской области сотрудников ПСС привлекли к задержанию нарушителя

В Карталах Челябинской области спасатели Локомотивного отряда оказали содействие полиции при задержании мужчины, который пытался скрыться от правоохранителей.

Опасаясь задержания за совершённое правонарушение, 24-летний житель закрылся в квартире, переговоры с ним ни к чему не привели, сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

После того как мужчина стал рассылать близким сообщения о намерении совершить суицид, сотрудники Поисково-спасательной службы, которых привлекли полицейские, начали вскрывать дверь в квартиру, где укрывался нарушитель, после чего он согласился открыть дверь добровольно.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО задержали заключённого, сбежавшего из колонии.