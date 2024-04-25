RT в Telegram
Подпишись

В ЯНАО задержали заключённого, сбежавшего из колонии

Короткая ссылка
В Ямало-Ненецком автономном округе задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за побег из колонии в Свердловской области.
В ЯНАО задержали заключённого, сбежавшего из колонии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления транспортной полиции по УрФО.

«Сотрудники уголовного розыска Ново-Уренгойского линейного отдела МВД на привокзальной площади задержали 39-летнего уроженца города Каменск-Уральский, который числился в федеральном розыске за совершение преступления по статье «Убийство», — рассказали в ведомстве.

После побега из колонии-поселения осуждённый неофициально устроился разнорабочим на одну из строек в Новом Уренгое.

На первичном допросе мужчина затруднился сообщить мотивы побега из мест заключения.

Ранее сообщалось, что челябинский суд приговорил убийцу школьницы к 23 годам заключения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить