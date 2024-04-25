В ЯНАО задержали заключённого, сбежавшего из колонии

В Ямало-Ненецком автономном округе задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за побег из колонии в Свердловской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления транспортной полиции по УрФО.

«Сотрудники уголовного розыска Ново-Уренгойского линейного отдела МВД на привокзальной площади задержали 39-летнего уроженца города Каменск-Уральский, который числился в федеральном розыске за совершение преступления по статье «Убийство», — рассказали в ведомстве.

После побега из колонии-поселения осуждённый неофициально устроился разнорабочим на одну из строек в Новом Уренгое.

На первичном допросе мужчина затруднился сообщить мотивы побега из мест заключения.

Ранее сообщалось, что челябинский суд приговорил убийцу школьницы к 23 годам заключения.