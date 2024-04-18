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Челябинский суд приговорил убийцу школьницы к 23 годам заключения

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Челябинский областной суд вынес приговор жителю Сима Дмитрию Моисееву, обвиняемому в надругательстве над 11-летней школьницей и её убийстве в июле 2023 года.
Челябинский суд приговорил убийцу школьницы к 23 годам заключения
  • РИА Новости

Его приговорили к пяти годам тюрьмы и 18 годам колонии строгого режима, передаёт URA.RU.

Помимо прочего, обвиняемый должен будет выплатить матери погибшей школьницы 1 млн рублей.

Мужчина был задержан 11 июля 2023 года. В ходе расследования было установлено, что пропавшая накануне 11-летняя девочка села к нему в машину (это зафиксировали видеокамеры). На допросе обвиняемый признался, что убил ребёнка, и показал, где спрятал тело. Он не смог объяснить мотивов своих действий.

Ранее ростовский областной суд вынес приговор жителю Новошахтинска Денису Машонскому по делу об убийстве четырёх человек, а также о покушении на убийство малолетней девочки. Его признали виновным и приговорили к пожизненному заключению.

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