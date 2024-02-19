В Челябинской области перед судом предстанет обвиняемый в убийстве школьницы

Челябинский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя региона, обвиняемого в убийстве школьницы.

Об этом сообщает URA.RU о ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

По имеющейся информации, 10 июля 2023 года девочка не вернулась домой из школы, после чего считалась без вести пропавшей или утонувшей.

Обвиняемый был задержан 11 июля 2023 года. Мужчина признался в убийстве и показал, где спрятал тело школьницы.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Сима, обвиняемого по статьям «Убийство», «Покушение на изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» УК России.

Ранее сообщалось, в Ростове-на-Дону арестовали педофила, преследовавшего двух девочек.