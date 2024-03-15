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Суд приговорил мужчину к пожизненному сроку по делу об убийствах в Новошахтинске

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Ростовский областной суд вынес приговор жителю Новошахтинска Денису Машонскому по делу об убийстве четырёх человек, а также о покушении на убийство малолетней девочки. Его признали виновным и приговорили к пожизненному заключению.
Суд приговорил мужчину к пожизненному сроку по делу об убийствах в Новошахтинске
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС.

«Суд приговорил Дениса Машонского признать виновным и назначить наказание в виде пожизненного заключения», — вынесла вердикт судья.

Отмечается, что следствие выяснило, что в июле 2022 года мужчина, находясь под воздействием наркотических средств, отправился убивать своего знакомого, вооружившись охотничьим ружьём и ножом. В квартире своей жертвы он выстрелил сначала в знакомого, а после в двух женщин и двухлетнего мальчика, находившихся на месте трагедии.

Вместе с этим преступник также выстрелил в голову четырёхлетней девочки, находившейся в одной из комнат квартиры, и ударил её ножом в шею. Врачам удалось вовремя оказать ей медицинскую помощь, в результате чего малолетний ребёнок выжил.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил военнослужащих ВСУ Александра Печарского и Сергея Георгиу к пожизненному заключению за убийство пяти мирных жителей и покушение на убийство двух человек в Мариуполе.

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