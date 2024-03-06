Два солдата ВСУ получили пожизненные сроки за расстрел семи человек

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Верховный суд ДНР приговорил военнослужащих ВСУ Александра Печарского и Сергея Георгиу к пожизненному заключению за убийство пяти мирных жителей и покушение на убийство двух человек в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.
Как установило следствие, в марте-апреле 2022 года Печарский и Георгиу расстреляли семь человек, из которых двоим удалось укрыться от обстрела.
«Печарский и Георгиу понимали, что указанные мирные граждане не являлись участниками вооружённого конфликта и какую-либо угрозу украинским военнослужащим не представляли», — говорится в сообщении.
Как отмечает следствие, обвиняемые признали вину в полном объёме.
Ранее RT сообщал, что в ДНР заочно осудили командира ВСУ за преступления против мирного населения.