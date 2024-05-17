В Крыму рассчитывают принять на 10% туристов больше этим летом

Председатель региональной Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова рассказала, что предстоящим летом малый бизнес Крыма ожидает увеличение притока гостей на 10% по сравнению с 2023 годом.

«Людям в Крыму всё нравится, малый бизнес напрямую общается с гостями. Сейчас, когда нет загрузки в 100%, нет «муравейников», здесь самый комфортный отдых», — заявила эксперт в беседе с НСН.

Как отметила специалист, на полуострове становится всё больше объектов для размещения с домашними питомцами.

Также, по словам Стамбульниковой, для туристов подготовлены различные специальные предложения, в том числе раннее бронирование и бесплатный детский отдых.

«В 80% для малого бизнеса актуальна бронь на сегодня-завтра. Поэтому загрузку сможем оценить только в конце сентября», — заключила эксперт.

Ранее в мэрии Ессентуков заявили о более 100 тыс. туристов, посетивших город с начала 2024 года.