В Крыму рассчитывают принять на 10% туристов больше этим летом
- РИА Новости
«Людям в Крыму всё нравится, малый бизнес напрямую общается с гостями. Сейчас, когда нет загрузки в 100%, нет «муравейников», здесь самый комфортный отдых», — заявила эксперт в беседе с НСН.
Как отметила специалист, на полуострове становится всё больше объектов для размещения с домашними питомцами.
Также, по словам Стамбульниковой, для туристов подготовлены различные специальные предложения, в том числе раннее бронирование и бесплатный детский отдых.
«В 80% для малого бизнеса актуальна бронь на сегодня-завтра. Поэтому загрузку сможем оценить только в конце сентября», — заключила эксперт.
Ранее в мэрии Ессентуков заявили о более 100 тыс. туристов, посетивших город с начала 2024 года.