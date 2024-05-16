Ессентуки приняли более 100 тысяч туристов с начала года
- Скульптура Христа на территории Курортного парка в Ессентуках.
- РИА Новости
- © Екатерина Чеснокова
Об этом сообщает ИА «Победа26».
Отмечается, что данный показатель на 30 тыс. больше по сравнению с 2023 годом.
Доходы санаторно-курортных учреждений Ставропольского края в 2023 году принесли прибыль в 12,2 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в Курганской области в 2023 году туристический поток увеличился на 14% и достиг более 800 тыс. человек.