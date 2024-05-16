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Ессентуки приняли более 100 тысяч туристов с начала года

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В мэрии Ессентуков заявили о более 100 тыс. туристов, посетивших город с начала 2024 года.
Ессентуки приняли более 100 тысяч туристов с начала года
  • Скульптура Христа на территории Курортного парка в Ессентуках.
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

Об этом сообщает ИА «Победа26».

Отмечается, что данный показатель на 30 тыс. больше по сравнению с 2023 годом.

Доходы санаторно-курортных учреждений Ставропольского края в 2023 году принесли прибыль в 12,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Курганской области в 2023 году туристический поток увеличился на 14% и достиг более 800 тыс. человек.

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