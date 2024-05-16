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Турпоток в Курганской области вырос на 14% в 2023 году

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В Курганской области в 2023 году туристический поток увеличился на 14% и достиг более 800 тыс. человек.
Турпоток в Курганской области вырос на 14% в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на заместителя начальника управления культуры и главу отдела по развитию туризма региона Алексея Гудкова.

«В 2023 году регион получил 210 млн рублей от сферы туризма, что на 56% превышает налоги от поступлений за 2022 год», — сказал Гудков.

Он также отметил, что на развитие инфраструктуры и событийного туризма Курганская область дополнительно получит 41,8 млн рублей. Средства будут распределены между местными предпринимателями по итогам конкурса.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о 266,7 тыс. туристов, посетивших республику в майские праздники.

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