Турпоток в Курганской области вырос на 14% в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на заместителя начальника управления культуры и главу отдела по развитию туризма региона Алексея Гудкова.
«В 2023 году регион получил 210 млн рублей от сферы туризма, что на 56% превышает налоги от поступлений за 2022 год», — сказал Гудков.
Он также отметил, что на развитие инфраструктуры и событийного туризма Курганская область дополнительно получит 41,8 млн рублей. Средства будут распределены между местными предпринимателями по итогам конкурса.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о 266,7 тыс. туристов, посетивших республику в майские праздники.