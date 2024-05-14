Крым принял 266,7 тысячи туристов в майские праздники

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о 266,7 тыс. туристов, посетивших республику в майские праздники.

Об этом сообщает «Крым 24».

«72% отдыхающих прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 25% — по железной дороге, 3% — через исторические регионы России по сухопутному маршруту», — заявил Аксёнов.

Он также отметил, что данные показатели на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Всего с начала года турпоток в регион превысил 800 тыс. человек.

Ранее директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова завила, что в майские праздники город посетили около 90 тыс. туристов.