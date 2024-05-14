RT в Telegram
Подпишись

Крым принял 266,7 тысячи туристов в майские праздники

Короткая ссылка
Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о 266,7 тыс. туристов, посетивших республику в майские праздники.
Крым принял 266,7 тысячи туристов в майские праздники
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24».

«72% отдыхающих прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 25% — по железной дороге, 3% — через исторические регионы России по сухопутному маршруту», — заявил Аксёнов.

Он также отметил, что данные показатели на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Всего с начала года турпоток в регион превысил 800 тыс. человек.

Ранее директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова завила, что в майские праздники город посетили около 90 тыс. туристов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить