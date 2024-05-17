Кардиолог Блинова рассказала о главных ошибках при измерении давления

Старший научный сотрудник отдела гипертонии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, кардиолог Наталия Блинова перечислила основные ошибки при измерении давления.

Неправильный подбор размера манжеты тонометра — самая распространённая ошибка, с которой сталкиваются граждане, заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, стандартная манжета, входящая в комплект, подходит не всем и может давать погрешности при измерении.

Также, по словам врача, для регулярного использования не рекомендуются аппараты на запястье. Лучше измерять давление автоматическими аппаратами с плечевой манжетой.

«В-третьих, важно занимать правильное положение при измерении: сидя, манжета должна быть примерно на уровне сердца, рука должна иметь опору», — заключила Блинова.

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