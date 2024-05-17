Кардиолог Блинова рассказала о главных ошибках при измерении давления
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Неправильный подбор размера манжеты тонометра — самая распространённая ошибка, с которой сталкиваются граждане, заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила специалист, стандартная манжета, входящая в комплект, подходит не всем и может давать погрешности при измерении.
Также, по словам врача, для регулярного использования не рекомендуются аппараты на запястье. Лучше измерять давление автоматическими аппаратами с плечевой манжетой.
«В-третьих, важно занимать правильное положение при измерении: сидя, манжета должна быть примерно на уровне сердца, рука должна иметь опору», — заключила Блинова.
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