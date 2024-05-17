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Кардиолог Блинова рассказала о главных ошибках при измерении давления

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Старший научный сотрудник отдела гипертонии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, кардиолог Наталия Блинова перечислила основные ошибки при измерении давления.
Кардиолог Блинова рассказала о главных ошибках при измерении давления
  • Gettyimages.ru

Неправильный подбор размера манжеты тонометра — самая распространённая ошибка, с которой сталкиваются граждане, заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, стандартная манжета, входящая в комплект, подходит не всем и может давать погрешности при измерении.

Также, по словам врача, для регулярного использования не рекомендуются аппараты на запястье. Лучше измерять давление автоматическими аппаратами с плечевой манжетой.

«В-третьих, важно занимать правильное положение при измерении: сидя, манжета должна быть примерно на уровне сердца, рука должна иметь опору», — заключила Блинова.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.


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