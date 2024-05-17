Московская компания по производству пластика увеличила объёмы выпускаемой продукции на 63% благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда».

Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«Благодаря инструментам бережливого производства за шесть месяцев объём выпускаемой продукции увеличился на 63%: теперь компания производит за смену более 3,2 тыс. единиц изделий из полипропилена. Время изготовления одной партии сократилось на 53% — с 76,5 до 36 часов. Неиспользуемые запасы уменьшились на 34%. Экономический эффект от участия компании в проекте составил более 10 млн рублей», — говорится в материале.

Также там добавили, что с помощью экспертов регионального центра компетенций Москвы была оптимизирована работа склада, скорректированы маршруты перемещения материалов, регламентированы процессы и введён производственный анализ.

Ранее сообщалось, что ещё пять предприятий технополиса «Москва» стали участникам нацпроекта «Производительность труда».