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Московская компания по производству пластика увеличила объёмы выпускаемой продукции на 63%

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Московская компания по производству пластика увеличила объёмы выпускаемой продукции на 63% благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда».
Московская компания по производству пластика увеличила объёмы выпускаемой продукции на 63%
  • РИА Новости

Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«Благодаря инструментам бережливого производства за шесть месяцев объём выпускаемой продукции увеличился на 63%: теперь компания производит за смену более 3,2 тыс. единиц изделий из полипропилена. Время изготовления одной партии сократилось на 53% — с 76,5 до 36 часов. Неиспользуемые запасы уменьшились на 34%. Экономический эффект от участия компании в проекте составил более 10 млн рублей», — говорится в материале.

Также там добавили, что с помощью экспертов регионального центра компетенций Москвы была оптимизирована работа склада, скорректированы маршруты перемещения материалов, регламентированы процессы и введён производственный анализ. 

Ранее сообщалось, что ещё пять предприятий технополиса «Москва» стали участникам нацпроекта «Производительность труда».

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