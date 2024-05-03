Ещё пять предприятий технополиса «Москва» стали участникам нацпроекта

Резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва», ставшие участниками национального проекта «Производительность труда», планируют повысить эффективность производства на 15%, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Об этом сообщает НСН.

«В ОЭЗ Москвы работает 200 высокотехнологичных компаний, более 100 из них имеет статус резидента. Он даёт предприятиям ряд преимуществ — налоговые льготы, обнуление таможенных пошлин и другие преференции», — сказал Овчинский.

Как отметил чиновник, в рамках нацпроекта его участникам доступна экономия ресурсов при улучшении технологии.

«В 2024 году к нацпроекту «Производительность труда» решили присоединиться ещё пять предприятий ОЭЗ столицы», — заявил, со своей стороны, генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области рассказали о расширении ОЭЗ «Кулибин».