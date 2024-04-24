В Нижегородской области рассказали о расширении ОЭЗ «Кулибин»

В Нижегородской области рассказали о расширении особой экономической площади «Кулибин».

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Инвесторы за год после расширения ОЭЗ «Кулибин» заняли уже более 50% её территории — около 230 га, это чуть больше половины полезной площади. Из них на территории государственной площадки освоено 180 га, а на территории частных — около 50 га», — заявил заместитель губернатора Андрей Саносян.

По его словам, экспертный совет ОЭЗ одобрил планы по реализации проектов 27 компаний, из которых статус резидента получили 25.

«По результатам ввода компаний в эксплуатацию будет создано более 3000 рабочих мест. Потенциальные резиденты — ещё 17 компаний. Это предприятия, которые работают в сфере механообработки, производства малотоннажной химии и электромонтажных изделий из металла», — добавил Саносян.

Ранее сообщалось, что ОЭЗ «Технополис Москва» представил новую разработку.