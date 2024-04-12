ОЭЗ «Технополис Москва» представил новую разработку

Представлена новая разработка ОЭЗ «Технополис Москва».

Об этом сообщает kp.ru.

Новой разработкой стала мобильная роботизированная установка для тушения пожаров.

«В этот раз на основе собственных чертежей и моделей компания разработала робота для тушения пожаров любого класса опасности на самых сложных объектах, среди которых атомные станции, шахты и складские комплексы, а также при неконтролируемом распространении огня в природных условиях. Предприятие способно производить до 50 таких устройств в год», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Первые серийные образцы появились в прошлом году. Их испытали в аккредитованном центре при МЧС России.

Ранее резидент ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечил запуск более 50 крупных стартапов.