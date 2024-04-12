RT в Telegram
Подпишись

ОЭЗ «Технополис Москва» представил новую разработку

Короткая ссылка
Представлена новая разработка ОЭЗ «Технополис Москва».
ОЭЗ «Технополис Москва» представил новую разработку

Об этом сообщает kp.ru.

Новой разработкой стала мобильная роботизированная установка для тушения пожаров.

«В этот раз на основе собственных чертежей и моделей компания разработала робота для тушения пожаров любого класса опасности на самых сложных объектах, среди которых атомные станции, шахты и складские комплексы, а также при неконтролируемом распространении огня в природных условиях. Предприятие способно производить до 50 таких устройств в год», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Первые серийные образцы появились в прошлом году. Их испытали в аккредитованном центре при МЧС России.

Ранее резидент ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечил запуск более 50 крупных стартапов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить