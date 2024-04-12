ОЭЗ «Технополис Москва» представил новую разработку
Об этом сообщает kp.ru.
Новой разработкой стала мобильная роботизированная установка для тушения пожаров.
«В этот раз на основе собственных чертежей и моделей компания разработала робота для тушения пожаров любого класса опасности на самых сложных объектах, среди которых атомные станции, шахты и складские комплексы, а также при неконтролируемом распространении огня в природных условиях. Предприятие способно производить до 50 таких устройств в год», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
Первые серийные образцы появились в прошлом году. Их испытали в аккредитованном центре при МЧС России.
Ранее резидент ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечил запуск более 50 крупных стартапов.