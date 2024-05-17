Женщина погибла из-за обстрела брянского села Зёрново
- РИА Новости
«Обстрел ведётся целенаправленно по мирным жителям.
К сожалению, в результате очередного обстрела погибла жительница села. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей», — написал он в Telegram.
Вместе с этим он пообещал оказать помощь семье погибшей от рук украинцев.
Богомаз также добавил, что к обследованию повреждённых объектов возможно будет приступить после работы специальных служб.
Ранее БПЛА самолётного типа был уничтожен над Почепским районом Брянской области.