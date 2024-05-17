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Женщина погибла из-за обстрела брянского села Зёрново

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что женщина погибла из-за обстрела брянского села Зёрново.
Женщина погибла из-за обстрела брянского села Зёрново
  • РИА Новости

«Обстрел ведётся целенаправленно по мирным жителям.
К сожалению, в результате очередного обстрела погибла жительница села. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей», — написал он в Telegram.

Вместе с этим он пообещал оказать помощь семье погибшей от рук украинцев.

Богомаз также добавил, что к обследованию повреждённых объектов возможно будет приступить после работы специальных служб.

Ранее БПЛА самолётного типа был уничтожен над Почепским районом Брянской области.

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