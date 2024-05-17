ЕК: запрет вещания четырёх российских СМИ в ЕС должен действовать до конца СВО
Еврокомиссия одобрила запрет на вещание в ЕС РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и Voice of Europe и сообщила, что ограничения должны действовать до завершения СВО.
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Москва примет меры в ответ на запрет в Евросоюзе вещательной деятельности российских СМИ.
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