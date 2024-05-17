Психолог Морозова: родителям нужно помочь детям пережить стресс из-за экзаменов

Детский и семейный психолог, психотерапевт Светлана Морозова посоветовала родителям школьников оказывать им поддержку в экзаменационный период.

Школьнику важно дать «прожить» ситуацию неудачи, дать выговориться и принять мысль о том, что такие ситуации случаются, посоветовала специалист в беседе с телеканалом «Звезда».

«Говорить не оценивающе, а сочувственно с человеком, с ребёнком», — посоветовала психолог.

Отдельно важно, по словам Морозовой, научиться не волноваться о том, что скажут окружающие из-за низких баллов.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что на уроке «Разговоры о важном», посвящённом Дню весны и труда, учащимся рассказали об истории праздника, а также о 20-летии Российских студенческих отрядов.