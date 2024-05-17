Онколог Дмитриевская рассказала о мерах профилактики меланомы

Врач — онколог-дерматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталья Дмитриевская рекомендовала в качестве профилактики меланомы меньше времени проводить на улице в часы солнечной активности.

«Также используйте максимальную защиту от солнца специальными косметическими средствами и одеждой», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, людям со светлой кожей, веснушками, рыжими или белыми оттенками волос, а также голубыми, светло-серыми или зелёными глазами необходимо проходить регулярные осмотры у дерматолога.

«Рак кожи считается одним из самых опасных онкологических заболеваний. Исход болезни зависит от стадии её обнаружения и момента точного диагностирования», — заключила врач.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.