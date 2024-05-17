Онколог Дмитриевская рассказала о мерах профилактики меланомы
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«Также используйте максимальную защиту от солнца специальными косметическими средствами и одеждой», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.
Как отметила специалист, людям со светлой кожей, веснушками, рыжими или белыми оттенками волос, а также голубыми, светло-серыми или зелёными глазами необходимо проходить регулярные осмотры у дерматолога.
«Рак кожи считается одним из самых опасных онкологических заболеваний. Исход болезни зависит от стадии её обнаружения и момента точного диагностирования», — заключила врач.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.