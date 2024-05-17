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Бастрыкину доложат о проверке по факту истязания девочки педагогом в Челябинске

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту истязания школьницы в Челябинской области.
Бастрыкину доложат о проверке по факту истязания девочки педагогом в Челябинске
  • © СК РФ

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СК России.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время следственными органами СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка по факту инцидента, произошедшего в школе в городе Усть-Катав.

«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Правосудову К.В. представить доклад о ходе проверки и её результатах», — сказали в СК.

Ранее сообщалось, что в Башкирии возбудили уголовное дело по факту нападения на школьников.

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