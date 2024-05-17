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В подмосковном Комлесхозе напомнили о правилах посадки деревьев

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В Комлесхозе Московской области рассказали об акции «Лес будущего», который пройдёт в регионе 18 мая и напомнили о правилах посадки деревьев.
В подмосковном Комлесхозе напомнили о правилах посадки деревьев
  • РИА Новости

Об этом сообщает 360.ru.

Как отметили в ведомстве, сеянец необходимо поместить в лунку глубиной не более 30 см и шириной не менее 10 см, следя за тем, чтобы корни опускались в углубления, не закручиваясь и были зажаты землёй без воздушных полостей.

Также стоит проследить, чтобы корневая шейка была ниже поверхности почвы на 1 — 2 см.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пройдёт акция «Лес Будущего», для которой филиалы ГАУ МО «Центрлесхоз» достали из специальных холодильников более 100 тыс. сеянцев сосны, ели и дуба.

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