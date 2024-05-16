В Подмосковье пройдёт акция «Лес Будущего»
- РИА Новости
Об этом, как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В этом году центральной площадкой станет Озерецкое участковое лесничество в Дмитровском городском округе, а всего подготовлено шестнадцать лесных площадок. Для выбора удобного места можно воспользоваться картой», — говорится в сообщении.
Для участников организуют бесплатные автобусы до места высадки деревьев, а инвентарь и саженцы выдадут на месте.
Ранее спасатели напомнили жителям Подмосковья об опасности пала травы.