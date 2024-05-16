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В Подмосковье пройдёт акция «Лес Будущего»

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В Подмосковье пройдёт акция «Лес Будущего», для которой филиалы ГАУ МО «Центрлесхоз» достали из специальных холодильников более 100 тыс. сеянцев сосны, ели и дуба.
В Подмосковье пройдёт акция «Лес Будущего»
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.

«В этом году центральной площадкой станет Озерецкое участковое лесничество в Дмитровском городском округе, а всего подготовлено шестнадцать лесных площадок. Для выбора удобного места можно воспользоваться картой», — говорится в сообщении.

Для участников организуют бесплатные автобусы до места высадки деревьев, а инвентарь и саженцы выдадут на месте.

Ранее спасатели напомнили жителям Подмосковья об опасности пала травы.

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