Спасатели напомнили жителям Подмосковья об опасности пала травы
Об этом сообщает 360.ru.
По словам спасателей, многие ошибочно считают, что пал травы несёт пользу природе, но на самом деле поджоги могут угрожать лесам, домам, животным и людям.
Замглавы территориального управления № 4 Евгений Патуев отметил, что важно соблюдать простые правила — не разводить костры в неположенных местах, не бросать окурки на землю, не оставлять спички из зажигалки в доступе детей.
Если в воздухе есть запах гари, рядом заметен дым или огонь, то необходимо обратиться в службу экстренных вызовов 112.
Ранее в ХМАО спрогнозировали ситуацию с лесными пожарами в регионе.