Спасатели напомнили жителям Подмосковья об опасности пала травы

В «Мособлпожспасе» напомнили жителям региона об опасности и последствиях пала травы.

Об этом сообщает 360.ru.

По словам спасателей, многие ошибочно считают, что пал травы несёт пользу природе, но на самом деле поджоги могут угрожать лесам, домам, животным и людям.

Замглавы территориального управления № 4 Евгений Патуев отметил, что важно соблюдать простые правила — не разводить костры в неположенных местах, не бросать окурки на землю, не оставлять спички из зажигалки в доступе детей.

Если в воздухе есть запах гари, рядом заметен дым или огонь, то необходимо обратиться в службу экстренных вызовов 112.

Ранее в ХМАО спрогнозировали ситуацию с лесными пожарами в регионе.