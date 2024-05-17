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Пытавшийся уйти от правосудия иностранец получил срок в Челябинской области

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В Челябинской области задержанный сотрудниками погрануправления ФСБ иностранец, который пытался покинуть Россию по поддельным документам, проведёт в колонии-поселении два с половиной года по приговору Троицкого суда.
Пытавшийся уйти от правосудия иностранец получил срок в Челябинской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального погрануправления.

Мужчина был задержан на пункте пропуска «Бугристое» при попытке покинуть страну. Выяснилось, что ранее он совершил преступление (по его вине в ДТП погиб человек).

«Не желая отбывать наказание в колонии, иностранный гражданин скрылся на территории Челябинска, где приобрёл поддельные документы с другими установочными данными», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за побег из колонии в Свердловской области.

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