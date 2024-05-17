В финал национального конкурса Минкультуры вышли три музея из Пермского края

Пермский краеведческий музей, художественная галерея и музей Губахи вышли в финал первой Национальной премии в области музейного дела им. Д. С. Лихачёва.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Министерство культуры России.

«Номинация «Издательский проект»: «Расскажи мне о Перми. История города в коллекциях Пермского краеведческого музея». Номинация «Спецпроект музея»: «Парк эдиакарского периода», Губахинский городской историко-краеведческий музей; «С любовью, Галерея!», Пермская государственная художественная галерея», — указано в документе, размещённом на сайте премии.

Отмечается, что всего в финал вышли по семь лидеров в 15 номинациях и ещё девять в номинации «Музей года».

Ранее сообщалось, что в Петербурге с 18 на 19 мая пройдёт «Ночь музеев», будут открыты более 130 городских музеев.