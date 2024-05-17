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В Петербурге с 18 на 19 мая пройдёт «Ночь музеев»

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В Петербурге с 18 на 19 мая пройдёт «Ночь музеев», будут открыты более 130 городских музеев.
В Петербурге с 18 на 19 мая пройдёт «Ночь музеев»
  • РИА Новости

Об этом сообщает neva.today.

После 23:00 до 06:00 между музеями ночной программы в черте города будут курсировать автобусы по четырём маршрутам, проехать можно бесплатно, если есть билет на «Ночь музеев».

Программы в музеях будут проходить по сеансам. Билеты можно купить в пять, три или один музей и сразу выбрать сеансы. Стоимость билета в пять мест — 750 руб., в три — 600 руб., в одно — 300 руб. 

В библиотеке В.В. Маяковского пройдёт перфоманс, диджей-сет и медиаинсталляция, на площадке «Петербург-концерт» состоится костюмированный бал, посвящённый Александру Пушкину, а в Артиллерийском музее пройдёт средневековый рыцарский турнир под открытым небом.

Ранее сообщалось, что павильон «Макет Москвы» примет участие в акции «Ночь в музее» 18 мая.

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