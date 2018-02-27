Fox News: ФБР следило за американцами с попустительства демократов

Докладная записка демократов из комитета по разведке палаты представителей конгресса США лишь подтверждает, что основания для слежки за соратниками Трампа были весьма сомнительными, отмечает Fox News. В эфире телеканала конгрессмен-республиканец Мэтт Гейтс обратил внимание на то, что за слежку за американскими гражданами ответственным лицам придётся сесть в тюрьму.
Наш первый гость неустанно бьёт тревогу по поводу коррумпированной закулисы в ФБР и не только. С нами сегодня конгрессмен от Флориды Мэтт Гейтс. Он входит в целый ряд важнейших комитетов, в том числе в юридический комитет, а также в комитеты по бюджету и по вооружённым силам.
Рад вас видеть, конгрессмен. Если не возражаете, начнём с ответа демократов из комитета по разведке. Что вы об этом думаете?
МЭТТ ГЕЙТС, конгрессмен США:Прежде всего, с вашего позволения, Лу, скажу, что я, как большой поклонник вашей передачи, очень рад снова вас видеть. И я благодарен вам за то, что, вернувшись, вы сразу пригласили меня на эфир.
Докладная записка демократов — это политика, обёрнутая в порочную логику. Главное утверждение в республиканском документе — то, что деньги национального комитета Демократической партии конвертировались в ордеры на слежку за американскими гражданами, полученные благодаря усилиям правительства. При этом в докладной записке демократов вы не встретите ни одного упоминания Хиллари Клинтон или национального комитета Демократической партии.
Докладная записка демократов подтверждает, что для слежки за американцами использовалось в том числе и досье. Но они (демократы. — ИноТВ) игнорируют тот факт, что в докладной записке сенаторов Грассли и Грэма говорится о значительной роли этого досье в получении ордера на слежку за американскими гражданами — даже ФБР согласилось рассекретить это признание. Вот в чём нам надо разобраться, Лу.
Да уж. Похоже, разобраться предстоит очень во многом. Если взглянуть… Меня поражает, что эта докладная записка напрямую не противоречит никаким утверждениям в республиканском документе. Из неё также ясно, что Fusion GPS — фирма, занимающаяся сбором клеветы, — явно участвовала в кампании по очернению кандидата в президенты Дональда Трампа и что ФБР и Минюст использовали это в суде FISA. Как тут не задуматься о назначении второго спецпрокурора или о новом расследовании — уже в отношении самого Минюста!
МЭТТ ГЕЙТС:Вы совершенно правы, Лу. Демократы, пытаясь объяснить поведение ФБР, входят в риторический штопор. Помню, как Адам Шифф зачитывал досье для протокола, словно Великую хартию вольностей. А теперь он вдруг стремится приуменьшить роль досье в получении ордера на слежку за американскими гражданами! Демократы уже не в первый раз проявили непоследовательность. Они выступали против прозрачности. И мы должны осушить это болото, выяснив, кто занимался этими неподобающими делами. У этого должны быть ощутимые последствия. Думаю, некоторым придётся сесть в тюрьму.
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