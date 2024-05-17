Аналитик призвал аккуратно относиться к сообщениям о переговорах по Украине

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов прокомментировал в беседе с RT сообщения французских СМИ о том, что западные страны планируют оказать скоординированное давление на Владимира Зеленского для начала переговоров.

По его мнению, предпосылок для подобного действия со стороны стран коллективного Запада на настоящий момент просто нет.

«И это всё опровергается самыми простыми данными касательно продолжающейся военной и финансовой помощи», — отметил он.

Как напомнил Денисов, за последние десять дней с начала активных боевых действий на Харьковском направлении можно было увидеть целый ряд шагов со стороны стран коллективного Запада, «которые двигаются совершенно не в направлении перехода данного процесса в переговорные форматы, а наоборот».

Он выразил мнение, что «стратегически неверно» ожидать давления от запада на Киев в кулуарах на фоне того, что существует публичная позиция, которая заключается в продолжении противостояния.

«Потому что мы сами себя ставим в положение совершенно нерациональное, не отвечающее тем реальным фактам, которые существуют. Поэтому крайне аккуратно надо относиться к подобным сообщениям и ещё раз подчеркнуть, все те действия коллективного Запада, которые мы сейчас наблюдаем, говорят совершенно о противоположном», — считает Денисов.

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT сообщения французских СМИ о том, что западные страны планируют оказать скоординированное давление на Владимира Зеленского для начала переговоров.