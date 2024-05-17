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Аналитик призвал аккуратно относиться к сообщениям о переговорах по Украине

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Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов прокомментировал в беседе с RT сообщения французских СМИ о том, что западные страны планируют оказать скоординированное давление на Владимира Зеленского для начала переговоров.
Аналитик призвал аккуратно относиться к сообщениям о переговорах по Украине
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По его мнению, предпосылок для подобного действия со стороны стран коллективного Запада на настоящий момент просто нет.

«И это всё опровергается самыми простыми данными касательно продолжающейся военной и финансовой помощи», — отметил он.

Как напомнил Денисов, за последние десять дней с начала активных боевых действий на Харьковском направлении можно было увидеть целый ряд шагов со стороны стран коллективного Запада, «которые двигаются совершенно не в направлении перехода данного процесса в переговорные форматы, а наоборот».

Он выразил мнение, что «стратегически неверно» ожидать давления от запада на Киев в кулуарах на фоне того, что существует публичная позиция, которая заключается в продолжении противостояния.

«Потому что мы сами себя ставим в положение совершенно нерациональное, не отвечающее тем реальным фактам, которые существуют. Поэтому крайне аккуратно надо относиться к подобным сообщениям и ещё раз подчеркнуть, все те действия коллективного Запада, которые мы сейчас наблюдаем, говорят совершенно о противоположном», — считает Денисов.

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT сообщения французских СМИ о том, что западные страны планируют оказать скоординированное давление на Владимира Зеленского для начала переговоров.

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