Аналитик назвала «зондированием почвы» сообщения о давлении Запада на Зеленского

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT сообщения французских СМИ о том, что западные страны планируют оказать скоординированное давление на Владимира Зеленского для начала переговоров.

«Действительно, часть политического сообщества разных стран понимает, что дальнейшее продвижение российской армии создаёт более неблагоприятные условия для Украины... Самая основная задача — как-то стабилизировать ситуацию, чтобы Джо Байден мог отчитаться, куда были направлены средства. Потому что этот вопрос сейчас критически важен для американского политического истеблишмента, очень много конфликтов на этой почве, потому что они украинскую повестку превратили во внутриполитическую», — отметила она.

По её мнению, это может быть попыткой прощупать почву, узнать, что украинцы думают на этот счёт, и реализовать какой-то сценарий.

«Но вряд ли речь идёт о тех условиях, которые были выдвинуты Россией», — добавила эксперт.

Второй важный момент заключается в том, что это может быть давлением на самого Зеленского, чтобы он ушёл, заявила эксперт.

«Он уже теперь воспринимается как хромая утка: у него истекает срок полномочий, от выборов он отказался, и, вероятно, он всё менее и менее устраивает с точки зрения своей позиции, своей адекватности, доверия, и, конечно же, он сейчас не является популярной личностью на самой Украине», — подчеркнула собеседница RT.

Так что это, как пояснила политолог, «зондирование почвы».

«Сейчас началась война всех против всех и всё сползло в хаос, они (на Западе. — RT) уже не могут контролировать ситуацию, и, видимо, появляется всё больше людей, которые это осознают... Украина — это чёрная дыра. Там пропадают деньги, люди, техника, идеи. Это попытка подготовить по крайней мере этот сценарий и определить возможности переговорной украинской позиции», — заключила специалист.

Ранее французская радиостанция Europe1 со ссылкой на источники сообщила, что страны Запада планируют оказать давление на Зеленского для начала мирных переговоров. Отмечается, что «западные армии, похоже, опомнились» и теперь канцелярии готовят скоординированную дипломатическую акцию.