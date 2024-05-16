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В руководстве НАТО заявили, что Украине пока рано садиться за стол переговоров

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Ситуация на поле боя пока не ухудшилась для ВСУ до такой степени, чтобы Украина садилась за стол переговоров, считает глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

«Ситуация не изменилась до такой степени, когда украинские власти были бы готовы сесть за стол переговоров», — сказал военный чиновник после заседания Военного комитета стран альянса на уровне начальников генштабов, его цитирует РИА Новости.

Как утверждает Бауэр, Россия якобы не достигла «стратегических успехов».

16 мая украинское командование проинформировало НАТО о «серьёзной ситуации» на поле боя, которая вызвана в том числе задержками поставок вооружений.

По словам госсекретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена, Киев должен сам принять решение о начале переговоров с Москвой.

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