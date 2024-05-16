Роб Бауэр: Генштаб Украины заявил НАТО о сложной ситуации на поле боя

Украинское командование проинформировало НАТО о «серьёзной ситуации» на поле боя, которая вызвана в том числе задержками поставок вооружений, заявил глава военного комитета альянса Роб Бауэр.

Об этом он сказал на пресс-конференции после совещания в Брюсселе.

Бауэр пояснил, что Генштаб Украины проинформировал начальников генштабов стран НАТО по закрытой связи об обстановке на поле боя.

«Ситуация остаётся серьёзной, существенную роль сыграли задержки поставок», — заявил Бауэр, слова которого приводит ТАСС.

Оружие уже «отправлено на Украину и скоро прибудет», а Киеву «ещё не поздно выиграть конфликт», уверен военный чиновник.

По словам главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, обстановка под Харьковом для украинских сил становится критической.