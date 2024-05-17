Путин: безработицы в России уже почти нет

В России уже почти нет безработицы, это стало результатом экономической политики, которую проводит государство, сообщил президент Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

«У нас сегодня, благодаря целому ряду обстоятельств и прежде всего... [благодаря] экономической политике, которую проводит руководство страны и правительство, исторически минимальный уровень безработицы. Он уже опустился меньше 3%: 2,9—2,8% безработицы. Её почти нет», — цитирует Путина ТАСС.

Вместе с этим глава государства предупредил о дефиците кадров в экономике России.

В конце февраля президент анонсировал запуск в России нового нацпроекта «Кадры».