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Путин: безработицы в России уже почти нет

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В России уже почти нет безработицы, это стало результатом экономической политики, которую проводит государство, сообщил президент Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
Путин: безработицы в России уже почти нет
  • РИА Новости

«У нас сегодня, благодаря целому ряду обстоятельств и прежде всего... [благодаря] экономической политике, которую проводит руководство страны и правительство, исторически минимальный уровень безработицы. Он уже опустился меньше 3%: 2,9—2,8% безработицы. Её почти нет», — цитирует Путина ТАСС.

Вместе с этим глава государства предупредил о дефиците кадров в экономике России.

В конце февраля президент анонсировал запуск в России нового нацпроекта «Кадры».

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