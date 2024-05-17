Путин: безработицы в России уже почти нет
- РИА Новости
«У нас сегодня, благодаря целому ряду обстоятельств и прежде всего... [благодаря] экономической политике, которую проводит руководство страны и правительство, исторически минимальный уровень безработицы. Он уже опустился меньше 3%: 2,9—2,8% безработицы. Её почти нет», — цитирует Путина ТАСС.
Вместе с этим глава государства предупредил о дефиците кадров в экономике России.
В конце февраля президент анонсировал запуск в России нового нацпроекта «Кадры».